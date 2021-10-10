شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر طلاب الدبلومة الأمريكية من إعلانات دروس خصوصية خادعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومة الامريكية من الانسياق وراء ما يثار حول إعلانات الدروس الخصوصية وادعاء شخص أنه يعمل فى شركة EST ومن ضمن فريق واضعى الامتحانات .

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب إلى دروس خصوصية حتى فى الشهادات الدولية!"، مشيرا إلى أن هذا الشخص لا يعمل لدينا ولا علاقة له بالشهادة ولا يمكن الوصول إلى مصادرها الأجنبية بأى شكل من الأشكال ونرجو عدم الانسياق وراء هؤلاء المدعين بالباطل.

ويهدف الاختبار إلى تقييم استعداد الطلاب للكلية، وتم تصميم اختبار SAT فى الأصل، بحيث لا يتماشى مع مناهج المدارس الثانوية، ولكن تم إجراء العديد من التعديلات على إصدار SAT الذى تم تقديمه فى عام 2016.