شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن نسمح للطالب بدخول الفصل دون كمامة والالتزام بالأدوات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما وجه حسين عبد الحكيم مدير مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، رسالة إلى الطلاب بطابور الصباح فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد بالمدرسة، قائلا: لن يسمح بدخول أى طالب الفصل دون ارتداء الكمامة مع التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية ولا يسمح بالنزول فى اى وقت دون إذن.

وأوضح مدير المدرسة أنه بالنسبة لأجهزة طلاب الصف الأول الثانوى بمجرد وصولها إلى المدرسة سيتم توزيعها على الطلاب فورا.

وتزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من العقاب البدنى للطلاب، كما حذرت أيضا من التنمر بين الطلاب وبعضهم أو بين المعلمين والطلاب، مشيرة إلى أن أى طالب يخطئ هناك لائحة انضباط يتم تطبيقها مع عدم العقاب البدنى أو النفسى.

فيما وجهت الوزارة المدارس بضرورة تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق الفترتين الدراسيتين خاصة فى المدارس التى تشهد كثافات مرتفعة حرصا على سلامة الطلاب، موضحة أن تقسيم الحضور بين الطلاب لن يطبق والحضور يومى لجميع الطلاب ولكن على المدارس تطبيق الفترتين لتلاشى الكثافة المرتفعة بين الطلاب، كما وجهت الوزارة بضرورة توزيع المعلمين على الفترتين وعدم ترك أى فصل أو حصة دون معلم.