شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لأولياء الأمور: اطمئنوا أولادكم فى رقبتنا وبلاش تزاحم بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هذا العام شهد دخول 71 مدرسة الخدمة، مضيفا: وده مش طموحنا ونسعى لتوفير أراضى لبناء اكبر عدد من المدارس، مشيرا إلى أنه سيتم النزول إلى أرض الواقع لمتابعة احتياجات المدارس وأولادنا أمنين فى المدارس بالعام الدراسى الجديد، قائلا: على أولياء الأمور أن يطمئنوا والطلاب أمانة عندما وفى رقبتنا وبلاش التزاحم بالمدارس، واحرصوا تماما على أن أولادكم فى أيدى أمينة، كما استنكر المحافظ لجوء البعض إلى الدروس الخصوصية فى ظل المجهود الكبير الذى تبذله الدولة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية باستمرار.

وشدد المحافظ على أنه انتظم اليوم فى المحافظة قرابة 2 مليون ونصف طالبا فى أول أيام العام الدراسى، كما تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أكد المحافظ على تطبيق نظام الفترتين فى المدارس ذات الكثافات الطلابية المرتفعة.

وأكد المحافظ اللواء أحمد راشد أنه سيتم غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وتزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من العقاب البدنى للطلاب، كما حذرت أيضا من التنمر بين الطلاب وبعضهم أو بين المعلمين والطلاب، مشيرة إلى أن أى طالب يخطئ هناك لائحة انضباط يتم تطبيقها مع عدم العقاب البدنى أو النفسى.

فيما وجهت الوزارة المدارس بضرورة تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق الفترتين الدراسيتين خاصة فى المدارس التى تشهد كثافات مرتفعة حرصا على سلامة الطلاب، موضحة أن تقسيم الحضور بين الطلاب لن يطبق والحضور يومى لجميع الطلاب ولكن على المدارس تطبيق الفترتين لتلاشى الكثافة المرتفعة بين الطلاب، كما وجهت الوزارة بضرورة توزيع المعلمين على الفترتين وعدم ترك أى فصل أو حصة دون معلم.