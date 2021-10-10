شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. وأجواء حارة بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.