شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة السعيدية بطابور الصباح: نصر أكتوبر رسم فى عقيدتنا الحفاظ على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة طابور الصباح مع طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا وأعضاء هيئة التدريس، والتأكد من استقرار وانتظام الحضور بين الطلاب والمدارس، وشهدت مراسم طابور الصباح كلمة للطلاب عن انتصار أكتوبر المجيد، حيث أكدت المدرسة أن انتصار أكتوبر رسم فى عقيدة الطلاب الحفاظ على أرض مصر وترابها والتضحية من أجلها.

وشهدت المدرسة أيضا تحية العلم وترديد النشيد الوطنى، كما حضر طابور الصباح مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبكساوى مصطفى مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية وبدوى علام رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.