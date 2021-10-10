شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توعية الطلاب بالإجراءات الوقائية بشكل يومى خلال الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المديريات والإدارة بضرورة توعية الطلاب بشكل يومى أثناء انطلاق العام الدراسى الجديد، بالإجراءات الوقائية والصحية حرصا على سلامتهم، مشيرة إلى أن التنبيه على الطلاب يكون خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة والتأكد من توعية الطلاب داخل الفصول بتحقيق التباعد بينهم أثناء الجلوس، كما طالبت الوزارة بضرورة تخصيص غرف للعزل فى المدارس وتجهيزها بالمستلزمات الطبية للتعامل مع اى حالة اشتباه كورونا أثناء اليوم الدراسى.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.