شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة اليوم فى جميع المدارس و23 مليون طالب يتواجدون بالفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظم الدراسة، اليوم الأحد، حيث تستقبل المدارس قرابة 23 مليون طالب وطالبة، بحضور أعضاء هيئة التدريس دون تغيب أو انقطاع، مع التأكد على تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، لافتة إلى أن أى تغيب من قبل الطلاب يتم التواصل مع الأسرة لمعرفة أسباب التغيب عن المدرسة وكتابة تقارير عن أسباب عدم الحضور، كما شددت الوزارة على عدم استخدام أو تدريس أى مناهج خاصة لطلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى غير المحددة من قبل الوزارة.

وتزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من العقاب البدنى للطلاب، كما حذرت أيضا من التنمر بين الطلاب وبعضهم أو بين المعلمين والطلاب، مشيرة إلى أن أى طالب يخطئ هناك لائحة انضباط يتم تطبيقها مع عدم العقاب البدنى أو النفسى.

فيما وجهت الوزارة المدارس بضرورة تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق الفترتين الدراسيتين خاصة فى المدارس التى تشهد كثافات مرتفعة حرصا على سلامة الطلاب، موضحة أن تقسيم الحضور بين الطلاب لن يطبق والحضور يومى لجميع الطلاب ولكن على المدارس تطبيق الفترتين لتلاشى الكثافة المرتفعة بين الطلاب، كما وجهت الوزارة بضرورة توزيع المعلمين على الفترتين وعدم ترك أى فصل أو حصة دون معلم.