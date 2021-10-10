شكرا لقرائتكم خبر عن الأعداد مكتملة.. حضور كبير للطلاب فى أول يوم دراسة بالمدارس الرسمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أول يوم بالعام الدراسي حضور كبير بين الطلاب، حيث حضر جميع الطلاب دون تغيب، حيث رصد ”الخليج 365” بدء الدراسة فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، وشهدت المدرسة حضور مرتفع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وحرصت المدرسة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتأمين الطلاب دون كورونا.

شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، منها توفير زائرة صحية بكل مدرسة، والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي ومصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط احضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة.