شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تغير شكل المناطق المحيطة بالمتحف المصرى بالجيزة بعد تطويرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة مخططا لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات، حيث واصلت المحافظة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين الرؤية البصرية وإزالة المعوقات المرورية وإضفاء اللمسات الجمالية علي محور المريوطية وهو الذي يشهد ترددا من قبل الافواج السياحية وتحيطه المناطق الأثرية.

كما تنفذ محافظة الجيزة أعمال تطوير لطريق التجنيد، وهو الطريق المجاور للمتحف المصري الكبير وذلك بتكلفة تصل الي 25 مليون جنيه وبطول حوالي 2.5 كم حيث تشمل أعمال التطوير رصف طبقه الطريق ودعمه بأعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار وأرصفة للمشاة ومساحات خضراء لإضفاء اللمسة الجمالية.

وتستكمل محافظة الجيزة أعمال تطوير طريق المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطي وبطول 4 كم وهو من الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات والتي تحظي بإهتمام كبير من قبل الافواج السياحية.

كما يتم تنفيذ أعمال تطوير شامله لطريق سقارة السياحي وهو المحور الذي عانى علي مدار سنوات من وجود تعديات ومخالفات واعاقه للحركة المرورية، وهذه الأعمال تأتى استكمالا لمنظومة التطوير التي شهدتها عدداً من المحاور بمحافظة الجيزة مثل المنصورية ومحمد انور السادات واسكندرية الصحراوي وسقارة والرماية وغيرها.

يأتى ذلك فى ضوء ما تنفذه الدولة من أعمال تطوير بكافه القطاعات في اطار توجيهات الرئيس السيسي والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.