شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد التبرع بالبلازما أبرزها تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن التبرع بالبلازما يساعد في تنشيط نخاع العظام، ويقوى المناعة ضد الأمراض، مؤكدة أنه يتم قبل التبرع بالبلازما عمل فحص طبى للمتبرع للتأكد من كونه مناسبا للتبرع بالبلازما من عدمه.

وتابعت الوزارة: "هنطمن على صحتك بالفحص الطبي علشان نتأكد إنك مناسب للتبرع"، واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".

وأكدت وزارة الصحة، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.

وأوضحت الوزارة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.

وتابعت أن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية، وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.



