شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: العداد الكودى أدق فى المحاسبة من نظام "الممارسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك إقبالا من المواطنين على التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة والعشوائية، وذلك نتيجة دقة العداد مسبوق الدفع فى المحاسبة بالمقارنة بنظام الممارسة الذى يصعب من خلال تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن.

وأوضح حمزة، أن التقديم على عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة بشكل منتظم، موضحا أن الانتظام فى سداد الممارسة لحين تركيب العدادات شرط أساسي لتنفيذ طلب المواطن، ومن يمتنع عن سداد لن يتم تركيب عدادات الكهرباء الكودية له.

وتابع حمزة ، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي وفى أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق المواطن و الدولة معا، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث إن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.