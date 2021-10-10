شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة أفراد جدد على بطاقة التموين بطريقة بسيطة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا، منها خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من سن 2006 وحتى 2015 "، حيث أصبح إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، يبدأ من سن عامين فأكثر، وذلك لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالي عدد أفراد الأسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين فى نقاط محددة ".

ـ بمجرد الدخول على موقع "دعم مصر" يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ الضغط على "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ اختيار أفراد جدد .

ـ تابع التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.

يتم حاليا من خلال بوابة مصر الرقمية، أيضا إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين دون التقيد بما كان يعرف فى الماضي بالمواليد الجديدة .

إضافة أفراد جدد على البطاقة للفئات الأولى بالرعاية وهى لمن لا يزيد دخله الشهري عن 2400 جنيه أو لا يزيد معاشه عن 1500 جنيه .

إضافة الأفراد الجدد على البطاقات يبدأ من سن عامين فأكثر دون التقيد بما كان يعرف فى الماضي بسن المواليد الجديدة.