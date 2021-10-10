شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج حكومي للتوسع في الزراعة على الأمطار.. اعرف عناصره وآليات التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التوسع في الزراعات المطرية، أحد البرامج الهامة المدرجة بخطة قطاع الزراعه خلال العام المالي الجاري 21/22، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد نستعرض عناصر البرنامج وآليات التنفيذ : 1- التوسع في مساحات الشعير للعلف فقط ( 150 ألف فدان ) والزيتون الزيتي ( 30 ألف فدان ) باستخدام نظام حصاد مياه، وذلك من خلال توفير دعم التقاوي وتوفير الشتلات. 2- تنمية المراعي الطبيعية في مناطق الساحل الشمالي الغربي لمساحة 90 ألف فدان من المراعي المتدهورة، وذلك من خلال إعادة تأهيل المراعي الطبيعية وتحسين سلالات الأغنام والماعز والإبل . 3- التوسع في تطبيقات حصاد مياه الأمطار في زراعة الفاكهة التي تتحمل الجفاف في بطون الوديات بالساحل الشمالي الغربي كالزيتون والتين والخضر، وذلك بتطوير تطبيقات حصاد مياه الأمطار لتوفير الري التكميلي.