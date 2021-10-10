شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت مصر استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ الـCOP 27 العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تستضيف بريطانيا مؤتمر تغير المناخ COP26 المقرر عقده فى جلاسكو بالمملكة المتحدة فى نوفمبر 2021 ، ومن المتوقع أن مصر ستستضيف الـCOP27 العام المقبل .

وضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ العام القادم COP27.

وضع آليات لاختيار بطل العمل المناخي واختصاصاته والأنشطة المنوط به القيام بها لوضعها في الاعتبار عند قيام مصر باختيار أبطال العمل المناخي، وستكون لها تجربتها الخاصة في اختيار بطلها للعمل المناخي.

رفع الطموح والتمويل والربط بين إجراءات المواجهة لآثار تغير المناخ ومجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار في العمل المناخي وآليات جذب القطاع الخاص.

1- إطلاق الرئيس السيسى خلال افتتاح رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي لمبادرة الربط بين الاتفاقيات الثلاث، ونعمل مع العديد من المؤسسات التمويلية لتنفيذ فعاليات المبادرة، وإعداد إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 وسيتم اقرارها العام القادم.

2- تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية.

3- العمل على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والاستراتيجية الوطنية للتكيف.

4- مشاركة القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني وإجراءات مبتكرة للمواجهة، وتشجيعهم على تبني حلول المناخ وتوفير المزيد من التمويل والإجراءات الفعلية.

5- الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، حيث كان من الموضوعات الهامة التي حرصت مصر على تسليط الضوء عليها خلال رئاستها لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP 14.

6- استكمال مصر جهودها لدعم القارة الأفريقية في مفاوضات المناخ واتفاق باريس والخروج بالمبادرتين الافريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، و تم العمل على المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.

جدير بالذكر، أنه كان لمصر قصة نجاح في التوسع في الطاقة المتجددة سنعرضها خلال الحدث الجانبي الذي ستنظمه مصر في COP26 حول التحول الأخضر والطاقة المتجددة، ويتم العمل على المبادرة الأفريقية للتكيف والتي تهدف تمكين الدول الأفريقية من الوصول للتمويل اللازم للقيام بإجراءات التكيف، والعمل على الوصول إلى نسب متساوية لتمويل التكيف والتخفيف على حد سواء، كل تلك الموضوعات وغيرها ستسلط مصر الضوء عليها خلال مؤتمر المناخ.