شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 550 ألف عداد كودى للمخالفين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تركيب 550 ألف عداد كهرباء كودى حتى الآن بالمناطق العشوائية والمخالفة على مستوى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إجمالي عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت مليون 800 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ 550 ألف عداد كودى.

وتابع حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تسابق الزمن لانهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 100 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وكشف حمزة ، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع، حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.