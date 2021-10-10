شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع قطار المونوريل فى العاصمة الإدارية الجديدة × 20 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروع قطار المونوريل من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، حيث تم تثبيته على مسار مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون داخل العاصمة الادارية الجديدة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن القطار

1 - يعتبر إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة التى ستخدم الجمهورية الجديدة.

2 - وصل حتى الآن القطارين الأول والثانى من عدد 40 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية).

3 - وصل القطار الأول من عدد 30 قطارا سيتم توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر).

4 - يجرى تصنيع باقى أسطول الوحدات المتحركة لمشروعى المونوريل والتى ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

5 - الطول الإجمالى للمشروعين 98,5 كم بعدد 35 محطة.

6 - تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطى المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون من عدد 4 عربات.

7 - من المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.

8 - بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لقطاع مونوريل شرق النيل (العاصمة الادارية) 24.7%

19 - بلغت نسبة الأعمال المدنية 27.5% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم )

10 - بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 22%، يجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 11%.

11 - يتم إجراء الاختبارات تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 90% وجارى توريده.

12 - يربط المشروع إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ).

13 – من المقرر أن يساهم المشروع فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

14 – يعتبر مشروع المونوريل من الوسائل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

15 - تتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق وتبلغ السرعة التصميمية لها 90كم/الساعة ويصل زمن التقاطر إلى 90 ثانية.

16 - من المخطط أن يستغرق زمن الرحلة لخط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 60 دقيقة ولخط مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) 45 دقيقة.

17 - سيتم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، علاوة على وجود ممرات آمنة تسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الإخلاء فى حالات الطوارئ.

18 - يتم تزويد القطار بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LED لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

19 - يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

20 – من المقرر أن يتم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.