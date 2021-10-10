شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: بدء العمل على تغطية 5 طرق بخدمات المحمول لخدمة 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد عبد العزيز، رئيس قطاع المكتب الفنى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز من أهم مهامه هو ضمان وصول خدمات الاتصالات بكافة قطاعات المجتمع ونشرها لكافة ربوع الوطن، بما فيها المناطق الحدودية والنائية والكتل العمرانية، بالإضافة للمساهمة لتحقيق النمو الاقتصادى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "mbc مصر": "الجهاز حاليا بدأ فى إجراءات تغطية 5 طرق استراتيجية لخدمات التلفون المحمول، وتخدم 7 محافظات، وهم الإسماعيلية والجيزة والسويس والوادى الجديد وبنى سويف والمنيا وأسوان، والطريق الأول هو طريق امتداد محور 30 يونيو بين الإسماعيلية والسويس، والطريق الثانى هو باريس فى الوادى الجديد، والطريق الواصل فى أسوان، والرابع هو طريق الكريمات، ويصل بين الجيزة وبنى سويف، والخامس والأخير، وهو الذى يصل بين أسيوط الصحراوى الغربى وأسوان الشرقي".

وقال: "الهدف من الطرق الخمسة والعمل عليهم هو توفير خدمات الإغاثة والطوارئ بالطرق، من أجل حصول المواطنين على الخدمات على تلك الطرق الهامة، والإجراءات كلها ستنتهى ببداية عام 2022، والجهاز قام بتغطية 17 جهازا آخر، وبذلك وصلت التكلفة لتغطية 1200 كيلو من الطرق مليار و200 مليون جنيه".

وتابع: "هناك طلب كبير على خدمة الإنترنت، وتضاعف الطلب عليها، ولذلك الدولة قامت بالعمل على أكثر من محور، أولها إنشاء شبكات الألياف الضوئية، بما فيها المناطق الريفية ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى إحلال الشبكات القديمة لتتحمل زيادة سرعات الإنترنت، وفى المستقبل القريب سيشعر الناس بتحسن كبير فى خدمات الإنترنت".

وقال: "بالنسبة لخدمة المحمول، الجهاز قام بالعديد من الإجراءات لتحسين تلك الخدمة، الإجراء الأول تمثل فى توفير موارد إضافية لزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات التلفون المحمول، بالإضافة إلى أنه تم الطلب من شبكات الشركات، تحديث شبكاتها لتوفير الخدمة الأفضل للمواطنين، ويتم دائما قياس الخدمة فى المناطق السكنية والطرق الحيوية".