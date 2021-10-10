شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: عدم تسويق المنتجات أكبر مشكلات أصحاب الحرف التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن المشكلة الرئيسة لأصحاب الحرف التراثية هو عدم تسويق منتجاتهم، مبينا: "حجم المبيعات لهؤلاء الصناع ضعيف جدا، ومعرض تراثنا فرصة لتسويق منتجاتهم وأيضا للحفاظ على الحرف التراثية التي باتت تواجه عمليات هجرة من قبل الناس".

أضاف شاش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية دينا عبدالكريم، عبر القناة الأولى المصرية، أن جهاز تنمية المشروعات يمنح الصناع تسويق كبير لمنتجاتهم، وقد يمنح المواطنين تعاقدات تستمر معهم لفترات طويلة، كما أن المعارض التي تقام قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تصدير تلك المنتجات التي يتم عرضها للجماهير.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تساند المواطنين لإقامة المشاريع حتى دون فكرة أو دراسة الجدوى لدى المواطنين، فيما تسهم في استخراج كل الأوراق والتراخيص من خلال "الشباك الواحد" داخل الجهاز.