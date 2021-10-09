شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الرقمى لمكتب النائب العام: أطلقنا قناة يوتيوب للنيابة بهدف نشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الجندى الخبير الرقمى لمكتب النائب العام، إن النائب العام أعلن عن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى وبناء على خطة على مدى 3 سنوات للتحول الرقمى بالنيابة العامة، وهذا سيساعد في مكافحة الفساد، وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن النيابة العامة أطلقت قناة يوتيوب لنشر الوعى للمواطنين من قبل النيابة العامة، لافتا إلى أنه تم إعداد مبادرة لتدريب أعضاء النيابة العامة على التحول الرقمى.

وتايع : "هناك كمية الأوراق في النيابة تحدث مشاكل، ولكن بعد التحول الرقمى هيبقى هناك نيابة بلا أوراق وصاحب القضية يطلبها رقميا دون وجود أي مشاكل وتسهل العديد من الإجراءات على المواطن ويسهم في مكافحة الفساد وتسهل عمليه المراقبة"، معقبا :"ووجه النائب العام بوضع استراتيجية للنيابة العامة للتحول الرقمى".