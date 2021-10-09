شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: معرض تراثنا به جناح لعارضين من مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن معرض تراثنا يلقى دعم رئاسى متواصل لأصحاب الحرف اليدوية، مضيفا أنه لابد من زيادة حجم معرض تراثنا كل عام، وذلك من خلال توجيهات من الرئيس السيسى لزيادة حجم المعرض.

وأضاف، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المنتج المصرى لابد أن ينتشر على جميع دول العالم ويجب ان نفخر بما يقدمه العارضين، لافتا إلى أن هناك مزيد من الاهتمام للحرف اليدوية والمنتجات التراثية والعمل على تطوير وحل مشاكل المنتجين، معلنا عن وجود وحدة متنقلة مهتمة بالحرف التراثية على أرجاء الجمهورية لتطويرها وحل جميع مشاكل للحرفيين.

وتابع أن يوفر المعرض للعارضين العديد من الفرص، وعلى مساحة 20 ألف متر، وبه 1500 عارض بها جميع التراث اليدوى والحرفى، ويشارك معنا 3 دول عربية في معرض تراثنا وذلك بالتنسيق من قبل وزيرة التضامن، مؤكدا أن هناك جناح تم تخصيصه لمبادرة حياة كريمة بالمعرض.

وأوضح أن هناك إقبال كبير جدا على معرض تراثنا في أول يوم له، ومتوقعا أن عدد المقبلين للمعرض هذه المرة هيفوق العام الماضى، مضيفا أن ذوى الهمم لهم 14 جناح بالمعرض ويقدمون منتجات مميزة.