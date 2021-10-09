شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز وأرخص الدول بالمنطقة من حيث أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه ما يقدم اليوم في أسعار البنزين هي أسعار تكلفة فقط، وتابع:" الأول كنا بنبيع بخسارة لأن الدعم كبير.. وبعد كدا أجرينا الإصلاح من أجل البيع بسعر التكلفة.. ومصر أرخص دولة تبيع بنزين في المنطقة".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه رغم وصول أسعار الغاز إلى أسعار فلكية إلا أن هناك دراسات تؤكد زيادة أسعار الغاز والنفط عالمياً خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب، وتابع:"إمدادات البترول أصبحت غير كافية في ظل النشاط الاقتصادى للدول".

ولفت "عبد العزيز"، إلى أن مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، ونستفيد الآن من تصدير الفائض، وتابع:"حقول البترول لها عمر افتراضى وتنافس طبيعى وعدم التوازن في الأسواق أدى إلى رفع الأسعار".

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن لجنة تسعير البترول لم تقترب من سعر السولار حتى لا يكون هناك تأثير سلبى على مركبات النقل وأسعار السلع ، وتابع:" تم مراعاة الظروف المجتمعية في زيادة 25 قرش حتى لا يحدث تضخم في الأسعار.. ولم يتم زيادة سعر السولار لارتباطه بالنقل الجماعى والبضائع"، مؤكداً في يناير المقبل ستجتمع اللجنة وتنظر في الأسعار العالمية ، لافتاً إلى أن سوق البترول عالمياً متذبذب وبالتألى الأسعار ستغير.

وفى سياق آخر قال "عبدالعزيز"، إن مصر تستورد 30% من احتياجاتها من البنزين بسبب زيادة الطلب المحلى عليه، وتابع:" تم إعداد عدة مشروعات كبرى في مجال مشتقات البترول من أجل تخفيض حجم استيراد".

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعطى تعليمات إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بأن مصر تمد يد العون والمساعدة للبنان، وتشغيل خط الغاز الذى الواصل إلى لبنان، متوقعاً أن يتم وصول الغاز المصرى إلى لبنان ، وتابع:"أحنا جاهزين".