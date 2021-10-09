شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق.. مصر أول دولة بالعالم تنشئ محطة شمسية لتوليد الكهرباء من 110 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ما يقرب من 110 أعوام تصدرت مصر مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بعد تشييد أول محطة طاقة شمسية بمنطقة المعادى على يد مهندس أمريكي، لتعود بعدها لتتصدر العالم فى هذا المجال، بعد الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية ببنبان بمحافظة أسوان، ونعرض أهم المعلومات التي تخص أول محطة شمسية لتوليد الكهرباء بالعالم.

1- تعد محطة المعادى للطاقة الشمسية أول محطة لتوليد الكهرباء فى العالم.

2- أنشأها المهندس الأمريكى فرانك شومان المُتخصص فى مجال الطاقة الشمسية فى عام 1911.

3- كانت تضم المحطة 5 جامعات للطاقة الشمسية.

5- كل جامعة كان يبلغ طولها 62 مترا وعرض 4 أمتار وتفصل بينهم 7 أمتار.

6- استمر تشغيل المحركات لفترة أقل من عام.