شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل يطالب بعرض معرض تراثنا مرتين في العام لدعم الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن معرض تراثنا تحول معرض محلى إلى إقليمى شامل لما يترتب عليه من تراث وحرف من جميع المناطق وكذلك من متحدى الإعاقة، مطالبا بإنشاء معارض دائمة في المحافظات ليتيح لهم فرصة التسويق على مدار العام.

وأضاف الكاتب عبد الحليم قنديل، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يدعم المعرض في تعزيز فكرة المنافسة وتخصيص جوائز ليزيد التنافس من العارضين لأن هذه الصناعة كانت تواجها مشاكل كثيرة جدا مطالبا بعرض معرض تراثنا مرتين في العام، ومشاركة دول عربية يزيد من قوة المعرض، وأن التصنيع الشامل هو مدخل الدولة إلى العصر الحديث.

وتابع الكاتب عبد الحليم قنديل: هناك اهتمام كبير من الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، والدولة تستخرج الجواهر المتواجدة بالقاهرة التاريخية وتطويرها، وإحياء التراث وتقديمها كشيئ حديث ودعوة المواطنين للسكن فيها، ولها مردود سياحى، وأن المشروعات الكبرى والطرق الكبرى ساهمت في خفض نسبة الزحام بنسبة 8%.

وأوضح أن هناك بناء ضخم يجرى في مصر، وهناك كمية كبيرة من المخالفات تحول إلى نهضة كبيرة، كمثال عين السيرة كانت مليئة بالمخالفات وحاليا بها ثورة عمرانية كبيرة جدا، وأن إعادة التنظيم الإدارة لجهاز الدولة وكل إدارة مسئولة عن منطقة.