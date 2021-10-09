شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقي شباب الأسبوع العالمي الأول عبر Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، لقاءًا من المقر البابوي بالقاهر، على شبكة الإنترنت عبر تطبيق Zoom ، مع مجموعة من الشباب القبطي ممن شاركوا في الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية، عبر قارات العالم الذي عقد في أغسطس 2018.

وتناول قداسة البابا أثناء اللقاء موضوع "أهمية الوقت"، من خلال مثل العذارى الحكيمات، داعيًا إلى التمسك بخمس جواهر هي: الإيمان، الكتاب المقدس، الكنيسة المقدسة، نقاوة السلوك، الحياة الأبدية.

وفي الختام اطمأن قداسته على دراستهم وأعمالهم وخدماتهم التي يقومون بها في عدة مجالات.