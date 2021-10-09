شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن عن مرور السيسي على جناح بلاده بمعرض تراثنا: زيارة كريمة نعتز بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى السفير أمجد العضايلة، السفير الأردنى فى القاهرة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للجناح الأردنى فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، حيث نشر مجموعة صور عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، من زيارة الرئيس اليوم للجناح.

وكتب السفير الأردنى فى القاهرة على التغريدة التى نشرتها "زيارة كريمة نعتز بها من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشريفه الجناح الأردنى المشارك فى معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، فى خطوة عزيزة تؤكد دعم كل ما يمتّن العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر".

يعتبر معرض "تراثنا" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، أحد أكبر الأحداث السنوية التى يتم تنظيمها فى مصر، ويقام للعام الثالث على التوالى، من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يجتمع به الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري، وذلك لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق.