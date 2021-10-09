شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب تريند الطفاية في كلمة للشباب: متقعدوش على القهاوي ولكل مجتهد نصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيوب القاضي، أحد المشاركين في معرض تراثنا، وصاحب تريند الطفاية، إن فكرة الرسم على الطفايات أتته من شراء العروس لتحف النيش الصينية بمبلغ كبير، فقال لنفسه "لماذا لا يصنع تحف مصرية بأسعار منخفضة؟".

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "استغلت تحف النيش بدل العروس ما تجيب تحف بألف ونصف للنيش تجيبها بـ150 جنيه".

ووجه أيوب رسالة للشباب، قائلا: "بشجع الشباب متقعدش على القهاوي، لكل مجتهد نصيب".

ولفت أيوب إلى أنه بعد انتشار تريند الطفاية، تواصل التلفزيون المصري معه، ثم تفاجأ باتصال من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وقالت له "يا أيوب هندعمك ماديا وفنيا، وكل متطلباتك".

وأردف: "،توصلت مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وقدرت في فترة قصيرة أعمل المنتجات، الدولة دعمتني والشعب المصري تفاعل معي، وفيه ناس محتاجة ندعمها".

وعن حديث الرئيس إليه، قال أيوب: "لقيت الرئيس بيقولي السلام عليكم، بدأت اشرح له المشروع، وإن العروس بتجيب جهاز من الصين، وقلت له حضرتك مشكور لاهتمامك بالحرف اليدوية".