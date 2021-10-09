شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة كانتربري يتفقد المؤسسات الأسقفية ويثنى على خدمة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري زيارته للقاهرة لليوم الثالث إذ استكمل يومه بتفقد المؤسسات الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بصحبة سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية خلال الجولة، قدم دكتور ماجد موسى المدير العام لمؤسسةالرعاية الاسقفية للخدمات الاجتماعية برامج وأنشطة المؤسسة باعتبارها الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية بمصر في مجالات التنميةالمجتمعية من خلال برامج التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة وتحسين الأحوال المعيشية وخدمة الفئات المهمشة مثل الأطفال ذويالاحتياجات الخاصة.

والتقى رئيس أساقفة كانتربري بالدكتور ماجد شوقي مدير مكتب مؤسسة مصر الملجأ الذي عرض طرق عمل المؤسسة المكتب في مجالدعم ومساندة اللاجئين وبصفة خاصة القادمين من الدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير فرص التعليم والتدريبوالتوظيف إلى جانب الاهتمام بالجانب الطبي من خلال مراكز الرعاية الطبية التابعة للمكتب.

ومن جانبه، أثنى ويلبي على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة الرعاية الاسقفية في العمل على تحسين فرص حياة اولئك الذين جاءالمسيح من أجلهم وفي تقديم صورة الكنيسة الخادمة للفئات المهمشة والبسيطة، كما التقى ببعض اللاجئين من المستهدفين منالخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وتفقد ويلبي كلية اللاهوت الأسقفية والتقى البروفيسور اشلي نول رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الأسقفية حيث استمع إلى شرحمفصل عن برامج البكالوريوس والماجستير التي تقدمها الكلية بفروعها الثلاثة في مصر بالقاهرة والإسكندرية والمنيا بالإضافة إلىفرعي الكلية بجامبيلا لخدمة القرن الإفريقي وتونس لخدمة شمال إفريقيا

وأعرب ويلبي عن أمله أن تواصل الكلية دورها في إثراء التعليم اللاهوتي وأن تصل إلى كافة مناطق الإقليم مستقبلًا لنشر كلمة اللهوتعاليم الكتاب المقدس.