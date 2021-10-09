نشرة الحوادث المسائية.. النيابة العامة نحو التحول الرقمي وحكم قضائي في واقعة "اسجد للكلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حكاية الشاب و"أم العيال".. "إسلام" خدعه قلبه ومات بيد زوجته

عاند "إسلام" رغبة أهله في الابتعاد عن حبيبته ونسيان فكرة الزواج منها، رضخ لاختيار قلبه رغم كبرها عنه بـ10 سنوات، بدأت قصتهما مُفعمة بالسكينة والود لكن النهاية كانت مأساوية حاملة في تفاصيلها مكر وانتقام.

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دعوى قضائية لوقف تنفيذ إلغاء الدعوة لـ "عمومية" الزمالك

أقام عمر هريدي المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية للنادي.

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ضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع (فيديو)

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 367 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، و 498 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 328632 حكما قضائيا، وضبط 77023 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 65٫705٫720 جنيه.

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تأجيل استئناف فتاة "التيك توك" ريناد عماد على حبسها 3 سنوات لـ9 نوفمبر

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف فتاة التيك توك "ريناد عماد" على حبسها 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء لجلسة 9 نوفمبر المقبل.

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هتك عرض 6 فتيات.. المرافعة في محاكمة طبيب وزوجته 9 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، بتهمة استدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهن، وخطفهن بطريق التحايل وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لسماع المرافعات.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 5.8 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 65 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و5 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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18 أكتوبر.. استئناف متهمي "اسجد للكلب" على حبسهم سنتين مع الشغل

حددت مستأنف المحكمة الاقتصادية جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر استئناف المتهمين على حكم حبسهم بواقعة "اسجد للكلب".

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براءة في تهمتين وإدانة في 3.. منطوق الحكم على متهمي "اسجد للكلب"

حصل "الخليج 365" على منطوق الحكم الصادر ضد طبيبين وموظف في اتهامهم بواقعة "اسجد للكلب".

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بسبب الخلافات.. ضبط شخصين لقيامها بقتل شخص آخر في مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح.

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لأول مرة في تاريخها.. النيابة العامة تطلق استراتيجية التحول الرقمي (فيديو)

أطلق النائب العام المستشار حماده الصاوي، استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، كخطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ النيابة العامة.

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سحب 2707 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 2707 رخص سيارات؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

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