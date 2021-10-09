دعوى قضائية لوقف تنفيذ إلغاء الدعوة لـ "عمومية" الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أقام عمر هريدي المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية للنادي.

وطالب "هريدي" خلال الدعوى بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها ١٩ نوفمبر والمتضمنة إجراء الانتخابات.

وأكد "هريدي" في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.

كانت أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة أيام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوى بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي .

كذلك حتى يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.