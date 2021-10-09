بشرى لأهل النوبة.. توجيه من السيسي للحكومة بشأن شرط السن بمبادرة التمويل العقاري الـ3%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب"، فيديو تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجنحة معرض "تراثنا" للحرب والصناعات التقليدية.

وتوجهت إحدى العارضات من النوبة في "تراثنا" بطلب إلى الرئيس السيسي بتخصيص وحدة سكنية لها، ضمن مبادرة التمويل العقاري الـ3%، لإن سنها غير مناسب.

وأظهر الفيديو توجيه الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باستثناء أهالي النوبة من شرط الـ3% الخاص بمبادرة التمويل العقاري.

وعلق الرئيس السيسي: "النوبة هنشيلها من السن خالص".

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