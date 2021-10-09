بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات السياحية البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات الجوية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن، بعد رفع اسم مصر آواخر سبتمبر الماضي من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من جميع دول العالم، وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني والجهات المعنية في الدولة.

وتم استقبال هذه الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، وكان في استقبالها الطيار نبيل الملاح مدير المطار، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ الذي استقبل الركاب بالورود وتوزيع النشرات والمواد الدعائية والأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه، وتعريفهم بتعليمات الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والأماكن والمنشآت السياحية في مصر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التقى بالسفير البريطاني بالقاهرة منذ ما يقرب أسبوعين بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا.

جدير بالذكر، أن الملحق السياحي الجديد للمكتب السياحي المصري في لندن استلم مهام عمله خلال الشهر الجاري وفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار في شهر يونيو الماضي.