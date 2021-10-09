في درجة حرارة -60.. الصحة تحدد 6 مراكز لحفظ لقاح فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابا إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، متضمنًا التعليمات الخاصة بلقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة على حفظ اللقاح في المخازن الرئيسية للمحافظات الست المختارة، لتكون محافظات مركزية للتخزين، وهي (القاهرة- مخازن حلوان، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، أسيوط، الأقصر).

وأشارت إلى حفظ اللقاح في معدات سلسلة التبريد المزودة بها تلك المراكز، في درجة حرارة من -60 إلى -90 درجة سيليزية، علمًا بأن حفظ اللقاح داخل السلسة يحافظ على صلاحية اللقاح حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

وحذر المنشور من إعادة تجميد اللقاح بعد إذابته.