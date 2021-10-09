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في درجة حرارة -60.. الصحة تحدد 6 مراكز لحفظ لقاح فايزر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابا إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، متضمنًا التعليمات الخاصة بلقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس المستجد.

وشددت الوزارة على حفظ اللقاح في المخازن الرئيسية للمحافظات الست المختارة، لتكون محافظات مركزية للتخزين، وهي (القاهرة- مخازن حلوان، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، أسيوط، الأقصر).

وأشارت إلى حفظ اللقاح في معدات سلسلة التبريد المزودة بها تلك المراكز، في درجة حرارة من -60 إلى -90 درجة سيليزية، علمًا بأن حفظ اللقاح داخل السلسة يحافظ على صلاحية اللقاح حتى تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

وحذر المنشور من إعادة تجميد اللقاح بعد إذابته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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