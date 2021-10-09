وزير الزراعة يعقد اجتماعًا مفتوحًا مع عدد من نواب الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق رحمي محافظ الغربية، لقاء مفتوحًا حضره عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والمزارعين، والإعلاميين ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بمختلف محافظات مصر، وتحقيق الأمن الغذائي، والمشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها حاليًا، فضلًا عن المبادرات التي تتبناها الدولة لتحسين معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأجاب القصير على استفسارات الحضور حول عدد من الموضوعات يأتي على رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتحول لنظم الري الحديث، وجهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومشروعات المنفعة العامة، ومراكز تجميع الأليان، والمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو.

وتطرق اللقاء إلى استعراض الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا للحد من ظاهرة حرق قش الأرز، حيث أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز بمحافظة الغربية، بلغت حوالي 77 ألف فدان، تم حتى الآن حصاد 41 ألف فدان منعا، بنسبة تصل إلى 53% من إجمالي المساحة المنزرعة.

وأضاف عزوز أنه تم إنشاء 18 موقعًا لتجميع قش الأرز بمحافظة الغربية، وتم تنظيم حوالي 1500 نشاط إرشادي يشمل: ندوات إرشادية وتوعوية واجتماعات مع مسئولي الزراعة والموارعين، فضلًا عن أيام الحقل وأيام الحصاد.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المزارع أصبح يدرك حاليًا القيمة الاقتصادية لقش الأرز، وأن له عدد من الاستخدامات الهامة، يأتي على رأسها: استخدامه في تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، لافتًا إلى أنه بدأ هذا العام استخدامه في استخدام الأخشاب المسطحة، ما يؤدي لتقليل استيراد الأخشاب.

وأشار عزوز إلى أن المنظومة أتت بثمارها ونجحت في القضاء خلال الأعوام الماضية على السحابة السوداء، والحد من تلوث البيئة.

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