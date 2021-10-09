شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير كرسى متحرك ورعاية طبية بالمجان لإحدى المشاركات بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير "كرسى متحرك" وتقديم الرعاية الطبية بالمجان، لإحدى السيدات المشاركات بمعرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية"، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فور توجيه الرئيس السيسى بتوفير "كرسى متحرك" للسيدة وتقديم الرعاية الطبية لها خلال افتتاحه المعرض، تم توفير "كرسى متحرك" ومزود بإمكانيات متطورة، وتسليمه للسيدة بالجناح التى تعمل به داخل المعرض، تيسيرًا عليها ومساعدتها على الحركة بسهولة أثناء أداء عملها، وذلك فور مغادرة الرئيس للمعرض.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان بعلاج السيدة بالمجان ضمن مبادرة "رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دورى حيث تعانى من مرض "سرطان الثدي"، مضيفة أنه جارِ إرسال فريق طبى لمنزل السيدة للاطمئنان عليها ونقلها لإحدى المستشفيات لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأعربت السيدة عن سعادتها البالغة بالاستجابة السريعة لها، موجهة الشكر للرئيس السيسى لحرصه على تلبية مطلبها وتوفير "كرسى متحرك" يساهم فى التيسير عليها لمباشرة عملها وعلاجها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها .











