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الكهرباء: بعض الطلبات الخاصة بـ"الكودى" سيتم رفضها لهذه الأسباب

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية سيتم رفضها من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية فى حالة عدم توافر الشروط المحددة من قبل مجلس الوزراء.

 

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”،  أن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تنفيذ طلبه و تركيب العداد الكودى له ، موضحا أن هناك بعض المخالفات التي لن تسمح للمواطن بتركيب عداد كودى حتى بعد تقديم طلب  على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

 

و أشار حمزة إلى من بين الأسباب التي تجعل شركة توزيع الكهرباء ترفض طلب تركيب عداد كهرباء كودى هى مخالفة شروط و قواعد الطيران المدني و المناطق الأثرية و  المبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء و هى "25  متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة - 13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية - 2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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