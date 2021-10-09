شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة من برج العرب لنقل المنتخب إلى ليبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مصر للطيران، مساء اليوم السبت، رحلة خاصة رقم MS3040 من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار بنى غازى بليبيا، وذلك لسفر المنتخب المصرى لملاقاة نظيره منتخب ليبيا ضًمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأقلعت الرحلة فى الساعة الخامسة و النصف مغرب اليوم السبت، وقد تم تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية البوينج B737-800، ومن المقرر عودة المنتخب الوطنى يوم 11 اكتوبر القادم .

وحرصت مصر للطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني، وقامت إدارة الرحلات الخاصة بالتنسيق مع فريق من العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران ومطار برج العرب بإنهاء إجراءات سفر البعثة فى سهولة ويسر.