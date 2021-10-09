شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: تكليف 27 قيادة كبيرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك تعليمات مشددة بالالتزام المحكم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن وزير التربية والتعليم سيوفد غدا الأحد 27 قيادات من القيادات الكبيرة بوزارة التربية والتعليم إلى محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس للحماية من كورونا، مردفا: "التعليم بالحضور للمدارس وبالكتب هو التعليم الحقيقي".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أن التعليم "الأونلاين" لم يثبت جدواه بين الأطفال، وسيخرج أطفال غير متعلمة نهائيا، موضحا أن بداية التعليم الفني هذا العام قوية جدا، حيث هناك 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ستبدأ الدراسة بها غدا، ويلتحق بها 4300 طالب جديد إضافة إلى الطلاب القدامى.