شكرا لقرائتكم خبر عن أولى الرحلات البريطانية تصل مطار شرم الشيخ بعد استئناف الحركة الجوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم السبت، أولى رحلات السياحة البريطانية، قادمة من مطار جاتويك في لندن، وعلى متنها 150 راكبا، بعد فترة توقف دامت لأكثر من عام.

صرحت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، بأن إنجلترا بدأت في تسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ، بعد قرار رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظورة على البريطانيين زيارتها، كما تشهد الأسابيع المقبلة زيادة تدريجية في أعداد الرحلات البريطانية إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث تصل الرحلات إلى 20 رحلة أسبوعية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ.

واضافت المصادر: وصلت الرحلة التابعة لشركة "سيبيريا اي" قادمة من مطار جاتويك في لندن، وتم استقبال الطائرة بمدافع المياه كاجراء دولي متعارف عليه في افتتاح خطوط الطيران الجديدة او المتوقفة، والتي يتم استئناف رحلاتها الجوية مرة ثانية، كما استقبال فريق من العلاقات ركاب الرحلة وان انهاء اجراءات وصولهم، وخروجهم من الصالة وسط الاجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة كورونا، حيث من المقرر أن تسير الشركة رحلتين اسبوعيا من بريطانيا الي مطار شرم الشيخ الدولي.

يذكر أن بريطانيا رفعت اسم مصر من قائمة المحظورين، وحددت برامج رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من الشهر الجاري، وهو ذات الحال بالنسبة لألمانيا، كما زادت أوكرانيا من رحلاتها إلى مصر، وستبدأ بريطانيا وإيطاليا تسير رحلاتها إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.