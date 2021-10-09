شكرا لقرائتكم خبر عن البائع أيوب القاضي عن لقائه بالرئيس السيسي: "أنا أكيد كنت بحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيوب القاضي، أحد المشاركين في معرض تراثنا، إن هذا الشهر كان به العديد من المفاجآت بالنسبة له، حيث إنه تفاجأ بأن الفيديو الخاص بـ "الطفاية" أصبح "تريند" على مواقع التواصل، وبعدها تلقى مكالمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وقالت له إن الوزارة ستقدم له كل المساعدات الممكنة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "استكملت المفاجآت باتصال آخر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحوني قرضاً لعمل مشروع، ومنحتني الوزيرة جناحا في معرض تراثنا.

وقال: "المفاجأة الكبيرة والجميلة لقاء الرئيس، أنا أكيد كنت بحلم، أنا في حلم ولا في علم، الحمد لله، أتمنى أن يكون كل الرؤساء مثله".