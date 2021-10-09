شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن أكبر حملة لرفع الإشغالات ومواجهة التوك توك بحدائق الأهرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة التنفيذية بحى الهرم بقطاع هضبة الأهرام وجميع قطاعات الحى، من شن أكبر حملة إشغالات ليلية علي القطاع، شملت شوارع الثروة المعدنية والجيش والضغط والخزان، استهدفت رفع كافة التعديات والإشغالات علي حرم الطريق، ورفع كافة الإشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم الشيشة للمواطنين مخالفا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تم التحفظ علي عدد كبير من مركبات التوك توك التي تعيق حركة المارة والمرور والقضاء نهائيا علي المظاهر العشوائية والمخالفات والتي تسىء إلى المظهر الحضاري ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 240 حالة إشغال متنوعة و10 تكاتك و2 تروسيكل و3 موتسيكلات دليفري و4 ثلاجات عرض، كما تم غلق وتشميع و5 محلات بدون ترخيص وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبة وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظه الجيزة، بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والاشغالات بالأحياء والمراكز والمدن وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .