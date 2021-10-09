شكرا لقرائتكم خبر عن 6000 وظيفة برواتب تصل لـ15 ألف جنيه.. فرصة عظيمة للشباب فى ملتقى توظيف الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ملتقى توظيف الشباب بشارع الملك فيصل، بالجيزة بمنطقة أرض المطاحن، إقبالا كبيرا من الراغبين فى العمل، حيث قدم وظائف عديدة برواتب تبدأ من 2500 حتى 15 ألف جنيه، حيث استقبل الملتقى حتى الآن 3500 طلب من خلال الحضور أو التسجيل الإلكتروني.

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الملتقى يوفر 6 آلاف وظيفة برواتب أغلبها تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل لـ 15 ألف جنيه فى مجالات متنوعة ولا يشترط الخبرة.

وأضاف إمبابى لـ"الخليج 365"، أن المعرض يتم تننظيمه بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب وبمشاركة أكثر من 72 شركة فى مجالات مختلفة.

وعلى الشباب الراغبين في الحصول علي فرصة عمل ملء استمارة الرغبات باللينك التالي لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكي يكون لهم الأولوية نظرا للإقبال الكبير من قبل الراغبين.

https://ee.humanitarianresponse.info/x/Hlq7Wbyo

ويتم تنظيم الملتقى الذى افتتحه المحافظ صباح اليوم، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بأرص المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بعد محطة الطالبية وذلك بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها، ويوفر الملتقى أكثر من ٦ آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل ..

وللتعرف على تفاصيل الملتقى والشركات المشاركة والوظائف المتاحة بكل شركة من خلال الفيديو التوضيحي الآتي