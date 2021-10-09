تأجيل استئناف فتاة "التيك توك" ريناد عماد على حبسها 3 سنوات لـ9 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف فتاة التيك توك "ريناد عماد" على حبسها 3 سنوات، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه؛ لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء لجلسة 9 نوفمبر المقبل.

كانت المحكمة أمرت في 12 يوليو الماضي بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة 20 ألف جنيه؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بمعاقبة فتاة التيك توك ريناد عماد بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها، وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العام، فضلًا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بتصويرها، وأنها تمارس الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من استغلها هي وباقي الفتيات، ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستقطب الفتيات، وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة، وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.