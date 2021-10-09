المنتخب القومي يتوجه إلى ليبيا لخوض الجولة الرابعة من التصفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار برج العرب الدولي، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متوجهة إلى مدينة بنغازي الليبية على متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران، استعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي مساء الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إنه تم إنهاء إجراءات سفر البعثة بالمطار، حيث تولى فريق من العاقات العامة استقبال المنتخب، وإنهاء إجراءات سفر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفاز منتخب مصر الوطني أمس على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها.

وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع أعضاء الجهاز الفني بقياد كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الـ24 المختارين للمباراتين.