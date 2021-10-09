وفد أردنى يزور صندوق مكافحة الإدمان للاستفادة من تجربة مصر فى خفض نسبة التعاطى

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القاهرة - سامية سيد - أجرى وفد من دولة الأردن، زيارة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف تعزيز التعاون فى مجال علاج مرض الإدمان والبرامج التوعوية والاستفادة من التجربة المصرية فى مكافحة تعاطى المخدرات.

ويأتى زيارة وفد دولة الأردن الذى ضم ممثلى من وزارتى الصحة والداخلية والمجتمع المدنى بالأردن، ورئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات بالأردن، لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وتأكيدا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق فى التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال الزيارة جهود الصندوق فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، وتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات لطلاب المدارس والجامعات والفئات المختلفة، بهدف رفع الوعى بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات بكافة أشكالها وصورها، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المراكز المتخصصة التابعة للصندوق وأيضا المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها حتى الآن 27 مركزا فى 17محافظة بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزا عام 2014، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دمج المتعافين فى المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، كذلك تكثيف حملات الكشف المبكر على سائقى الحافلات المدرسية وأدت إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 1.7% العام الماضى بعدما كانت 12% عام 2017، وتنفيذ حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات" .

ونقل "عثمان" خلال الاجتماع تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لوفد دولة الأردن، مؤكدا حرص وزارة التضامن على التعاون مع دولة الأردن ونقل خبرة الصندوق فى البرامج التوعوية والوقائية، كذلك التمكين الإقتصادى للمتعافين من الإدمان فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع .

من جانبه، أشاد الوفد بتجربة الصندوق فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، وكذلك البرامج التوعوية ومنها حملة " أنت أقوى من المخدرات " لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بمشاركة الشخصيات المؤثرة أبرزها اللاعب الدولى محمد صلاح " مهاجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول الإنجليزى كذلك الحملة الاخيرة التى أطلقها الصندوق واستهدفت لأول مرة توعية الفتيات والشباب معا ونجحت فى زيادة الطلب على الخط الساخن لعلاج الإدمان “16024” 400%، معربين عن أملهم فى الاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات، وأطلع الوفد على اليات الخط الساخن للصندوق" 16023" فى كيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد استقبل خلال شهر سبتمبر الماضى وفد من منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، لنقل التجربة المصرية ممثلة فى الصندوق فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات الى دولة العراق.