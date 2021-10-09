شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترد على مقال دندراوى الهوارى.. وتؤكد: ضبطنا 96 قضية متعلقة بالآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت وزارة الداخلية على مقال سابق للزميل دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، ألقى فيه الضوء على ممارسات وأنشطة ترتبط بجرائم التنقيب عن الآثار وحيازتها، وما يتعلق بها من أمور تصل إلى الدجل والشعوذة وارتكاب جرائم ذات طبيعة أخلاقية.



وقالت الوزارة فى رسالة من قطاع العلاقات العامة لرئيس تحرير الخليج 365، إنه "بالإشارة إلى مقال: خديعة الجن الحارس للمقابر الأثرية.. وبيع السراب بحثا عن الآثار بدماء الأبرياء، المنشور بتاريخ 25 سبتمبر الماضى للكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، وما تضمنه من انتقاد لانتشار أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، واستغلال بعض الخارجين على القانون لتلك الأعمال فى النصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة، فإن قطاع السياحة والآثار وجه عديد من الحملات لمكافحة جرائم التراث القومى، وضبط القائمين على أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار والنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة".

وأكدت وزارة الداخلية، أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال القضايا المضبوطة، إذ أسفرت الحملات الموجهة خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 96 قضية متنوعة، شملت: 21 قضية حيازة واتجار بالآثار، و65 قضية حفر وتنقيب، و6 قضايا كشف أثرى، و3 قضايا نصب، وقضية عثور على قطع أثرية، مشددة على أن الأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية لا تألو جهدا فى مكافحة الجرائم المتعلقة بالآثار.

وتؤكد ”الخليج 365” من جانبها، تقديرها الكامل لجهود وزارة الداخلية والأجهزة التابعة، وما تحققه من نجاح يومى على صعيد ضبط الحالة الأمنية، وردع الخارجين على القانون، ما يتجلى بوضوح فى حالة الاستقرار وارتفاع منسوب الأمن وتراجع مستويات الجرائم، فضلا عن الاستجابة السريعة والعاجلة لكل ما يطرأ على المجتمع من أحداث، وما ننشره وتتداوله وسائل الإعلام من أمور فى إطار التكامل والعمل المشترك، جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة، من أجل مواصلة مسيرة الإنجاز على كل الأصعدة، والوصول إلى أفضل الصيغ الضامنة لرسوخ حالة الأمن وسلامة المجتمع وانتعاش الاقتصاد ومسار التنمية الشاملة والمستدامة.



