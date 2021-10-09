شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يطرح استمارة اشتراك الطلبة إلكترونيا ويمد عمل مكاتب الاشتراكات لـ6 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خدمة جديدة تتيح للطلبة بمختلف المراحل الدراسية الحصول على استمارة الاشتراكات بطريقة إلكترونية بتحميلها من داخل الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

وقالت شركة المترو، إنه يتم تحصيل تكلفة الاستمارة المطبوعة عند استخراج الاشتراك، وللطلبة الذين لم يتمكنوا من طباعة الاستمارة الحصول عليها من خلال مكاتب الاشتراكات أو مكاتب التذاكر بجميع المحطات بالخطين الأول والثاني والتى تعمل على مدار ساعات التشغيل.

وأكدت شركة المترو، أن هذا القرار جاء تيسيرا وتسهيلا على الطلبة من مستخدمى اشتراكات المترو الذين يستقلون خطوط المترو بشكل منتظم وحفاظا عليهم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ووصولا لتنفيذ رؤية الشركة التى تهدف لتوفير الوقت والجهد وللاستفادة من اتجاه الدولة المصرية فى دعم التحول الرقمي .

وأعلنت الشركة فى بيانها التعليمات الخاصة باستخراج الاشتراكات الخاصة بالطلاب بجميع المراحل التعليمية على أن يتم استيفاء بيانات استمارة 256 لطلب الاشتراك بالصورة الشخصية واعتمادها من الجهة الدراسية بختم شعار الجمهورية ، أيضا إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية أو صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر ، يتم إعتماد الصور الشخصية المرفقة ( عدد 2 صورة حديثة ) بحيث يكون جزء من الختم على الصورة والجزء الاخر على الإستمارة والصورة الاخرى معتمدة من الخلف ، إرفاق صورة كارنية العام الدراسي الحالي أو إيصال المصروفات ، يتم إستخراج أشتراك الطلبة من محل الإقامة إلى مقر الدراسة فقط .

واختتمت الشركة بيانها، بأنه تيسيرا على أبنائنا الطلبة والطالبات تم فتح منفذ جديد لاستخراج الاشتراكات بمحطتى منشية الصدر وعزبة النخل بالخط الأول، بالإضافة لمكاتب الاشتراكات الحالية بالخطين الأول والثاني والتى تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وسيمتد مواعيد العمل بها اعتبارا من السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء بمكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الأول وهى ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة ) و بمكاتب الإشتراكات بمحطات الخط الثاني وهى ( كلية الزراعة - المظلات - سانت تريزا - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) .

ومن جانبه، أضاف أحمد عبد الهادى بكير "متحدث المترو " أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب منذ تولى المهندس كامل الوزير وزير النقل وأن العمل داخل مرفق مترو الأنفاق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة التى تليق بمستخدمى مترو الأنفاق ، مناشداً جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .