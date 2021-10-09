شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشارك رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بمباراة بينج بونج..صور والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الدكتور خالد عبدا لغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، حفل استقبال طلاب الجامعة باول أيام انطلاق الدراسة وشهد ا تحية العلم والنشيد الوطنى ، بالإضافة. إلى تفقد نعرض الطلاب وأجرى جولة داخل الحرم الجامعى وتحاور مع عدد من الطلاب .
حدد الجدول الزمنى الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/2022، اليوم السبت 9 أكتوبر انطلاق العام الجامعى الجديد ، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.
وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022.
وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهى الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
وأكدت وزارة التعليم العالى، أن العام الجامعى 2021/2022 سيكون بصورته الطبيعية من انتظام فى حضور الطلاب بالشكل المعتاد عليه لما قبل جائحة فيروس كورونا ، على أن يتم التوسع فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.