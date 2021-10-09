شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشارك رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بمباراة بينج بونج..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الطالب مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، فى جيم بينج بونج على هامش تفقد جامعة القاهرة واستقبال الطلاب فى أول أيام انطلاق العام الجامعى 2021. /2022.

وشهد الدكتور خالد عبدا لغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، حفل استقبال طلاب الجامعة باول أيام انطلاق الدراسة وشهد ا تحية العلم والنشيد الوطنى ، بالإضافة. إلى تفقد نعرض الطلاب وأجرى جولة داخل الحرم الجامعى وتحاور مع عدد من الطلاب .

حدد الجدول الزمنى الذى اعتمده المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/2022، اليوم السبت 9 أكتوبر انطلاق العام الجامعى الجديد ، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهى فى 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهى الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 19 فبراير 2022.

وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهى الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن العام الجامعى 2021/2022 سيكون بصورته الطبيعية من انتظام فى حضور الطلاب بالشكل المعتاد عليه لما قبل جائحة فيروس كورونا ، على أن يتم التوسع فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.