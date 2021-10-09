شكرا لقرائتكم خبر عن قطع 920 كيلو فى 24 ساعة.. مغامر مصرى يسجل رقما قياسيا بموسوعة جينيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن سعادتها بنجاح المغامر المصرى على عبده فى تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية دعما لحماية البيئة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاتجاه نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال قطع مسافة 920كم بدراجة كهربائية على مدار 24 ساعة متواصلة بمدينة العلمين الجديدة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها التى يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة أيقونة المدن المستدامة بمصر لتعطى رسالة للعالم، أن مصر تضع نصب أعينها حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية فى بناء مستقبلها سواء على مستوى المشروعات العملاقة أو دعم الإنسان ومشاركته فى العمل البيئي.

وأوضح المغامر على عبده، أن كافة الإجراءات والاستعدادات التى تم تنفيذها لتسجل الرقم القياسى بموسوعة جينيس كأكبر مسافة قيادة دراجة كهربائية فى 24 ساعة جاءت تحت رعاية وزارتى البيئة والشباب والرياضة وحملة (اتحضر للأخضر) كدعوة لمصر والعالم للتوعية بأهمية استخدام الطاقة النظيفة بالاتجاه نحو استخدام وسائل الانتقال الصديقة للبيئة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج البعد البيئى بحياتنا اليومية.

وأشار إلى أن الرحلة تمت داخل طريق مغلق بطول 8 كيلومترات لعدد 113 مرة بإجمالى مسافة تقدر بحوالى 920كم بمدينة العلمين الجديدة لدواعى الأمن والسلامة وتطبيقًا لشروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور الشباب فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودمجهم فى العمل البيئي، كأحد استراتيجيات الوزارة لخلق جيل جديد من حماة البيئة كخير سفراء للبيئة فى كافة ربوع مصر. وأشارت فؤاد الى ضرورة الاستفادة من مثل تلك المبادرات لنشر أهداف حماية البيئة والتوعية بمبادرة (اتحضر للأخضر) التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس السيسى والتأكيد على روح المشاركة فى العمل البيئى كأحد أهم سبل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأصدرت موسوعة جينيس بيانا أكدت فيه على تحقيق المغامر المصرى أكبر مسافة على دراجة نارية كهربائية فى 24 ساعة (فردي) يوم 17 سبتمبر 2021، وأن هذا الحدث يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وتحت رعاية وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة وبحضور العديد من المسئولين الحكوميين وممثلى وسائل الإعلام .

وكان المغامر على عبده شارك وزارة البيئة فى شهر يونيو الماضى فى احتفال يوم البيئة العالمى بقيادة دراجته الكهربائية لمسافة 1000 كم لتشجيع التحول للتنقل المستدام، حيث بدأ رحلته من الإسكندرية وصولا الى البحر الأحمر مسلطاً الضوء على محطات الشحن المنتشرة فى مصر وتجربة السفر بمركبة كهربائية.