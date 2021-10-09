شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس القداس الإلهى بكنيسة العذراء فى العاشر بعد تدشينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، وذلك عقب تدشينها بيدقداسته وبمشاركة 6 من أحبار الكنيسة.

وتم تدشين مذبحين بالكنيسة الرئيسية، الرئيس على اسم السيدة العذراء، والجانبي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، ودُشِّن مذبح بالكنيسة الملحقة على اسم القديس يوسف النجار.

ودُشنت أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).