شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة عصافير وفئران نادرة وقطط وكلاب فى حملة بسوق "التونسى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحى الخليفة بالتنسيق مع الوزارة وشرطة المرافق والطب البيطرى بالمحافظة والحى لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة فى المرور الدورى على سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بالخليفة لمنع تداول أو بيع الحيوانات البرية والاتجار بها.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إنه تم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط بحوزتهم على 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأر من الأنواع النادرة والزينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للطب البيطرى لتسلمها لحديقة الحيوان .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لاستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبيه على مسئولى حى الخليفة بالمرور الدورى على تلك المنطقة .